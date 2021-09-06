Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü
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Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü

Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu ailelerin kavgasını ayırmaya çalışırken ağır yaralanan Adnan Şahin isimli Türk vatandaşı, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu ailelerin kavgasını ayırmaya çalışırken ağır yaralanan Adnan Şahin isimli Türk vatandaşı, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Ağustosta Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Yabancı uyruklu aileler arasında çocuk kavgası yaşandı. Kavgada Habat Veli isimli yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken kavgayı ayırmaya çalışan Türk vatandaşları Adnan Şahin ile Y.B. ve yabancı uyruklu M.H. ve İ.H. yaralandı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Adnan Şahin, 27 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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