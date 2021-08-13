Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor
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Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor, iş makineleri gelecek yağışlarda taşma olmasını engellemek için çaydaki enkazı kaldırıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor, iş makineleri gelecek yağışlarda taşma olmasını engellemek için çaydaki enkazı kaldırıyor.

Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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