Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor, iş makineleri gelecek yağışlarda taşma olmasını engellemek için çaydaki enkazı kaldırıyor.