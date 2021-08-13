Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor
Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor, iş makineleri gelecek yağışlarda taşma olmasını engellemek için çaydaki enkazı kaldırıyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle taşan Ezine çayında çalışmalar devam ediyor, iş makineleri gelecek yağışlarda taşma olmasını engellemek için çaydaki enkazı kaldırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya