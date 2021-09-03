Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
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Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sürücüsünün sara krizi geçirdiği belirtilen aracın, otobüs durağına daldığı anlar ortaya çıktı. Hızla gelen aracın, duraktaki vatandaşları etrafa savurduğu görülüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün sara krizi geçirdiği iddia edilen araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde yaşanan kazada iddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Olay yerine savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş

SARA KRİZİ İDDİASI

Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.

Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş

KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın durağa daldı ve ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.

Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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