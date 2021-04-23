Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
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Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Otobüsüyle cadde ve sokakları gezip çocukların bayram sevincini paylaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Otobüsüyle cadde ve sokakları gezip çocukların bayram sevincini paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çocukların 23 Nisan bayram coşkusuna ortak oldu.

İlçede, Kaş Belediyesinin 23 Nisan Otobüsü ile müzik eşliğinde gezerek, cadde ve sokaklarda çocuklarla buluşan Yazıcı ve Ulutaş, onlara hediyeler verdi. Toplam 54 mahallede 10 bin çocuğa hediye verildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberleri... Kaş'ta kaymakam ve belediye başkanı çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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