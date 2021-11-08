Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre BİLECİK'in Söğüt ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın (75) ve eşi Halise Akalın (72) hayatını kaybetti.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - BİLECİK'in Söğüt ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın (75) ve eşi Halise Akalın (72) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Söğüt ilçesinde meydana geldi. Furkan M. yönetimindeki VLK-K yabancı plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Hüseyin Akalın idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın ile yanındaki eşi Halise Akalın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen çiftin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Furkan M. ise devrilerek yan yatan araçta kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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