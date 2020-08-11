Son dakika haberleri... Karapınar'da koronavirüs denetimleri yapıldı
Son dakika haberine göre Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.
11.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:07
Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. M.Akif Akyurt'un katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde uyarıldı.
Yaka, konuya ilişkin, "İnsanlık olarak büyük mücadele veriyoruz. Toplum içerisinde yaşıyoruz. Kurallara uymalıyız. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz ama kurallara mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.
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Kaynak: AA