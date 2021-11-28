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Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da Queensland eyaletinde bir kadın, iki çocuğuyla birlikte Covid-19 karantinasındayken kaldığı otel odasını ateşe verdi.

Avustralya'da Queensland eyaletinde bir kadın, iki çocuğuyla birlikte Covid-19 karantinasındayken kaldığı otel odasını ateşe verdi.

Avustralya'da Queensland eyaletinde yer alan Cairns kentinde bir kadın, iki çocuğuyla birlikte 14 günlük zorunlu Covid-19 karantinasındayken kaldığı otel odasını ateşe verdi. Yangın sonucu otelde bulunan 150'den fazla kişi tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının, Pasicif Otel'in 11'inci katında kadının otel odasındaki bir yatağı ateşe vermesi sonucu çıktığı ifade edildi.

Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kadının kundakçılıkla suçlanmasının beklendiği ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Başmüfettiş vekili Chris Hodgman yaptığı açıklamada, kadının gözaltına alındığı ve çocukların polis gözetimi altında olduğunu ifade etti. Hodgman, "İlerleyen saatlerde 31 yaşındaki kadının kundakçılık ve diğer suçlarla suçlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanarak, kadının birkaç gündür karantinada olduğunu açıkladı.

(İHA)

Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi

Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi

Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi

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