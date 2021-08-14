Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı
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Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı

Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karamürsel Belediyesince yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı.

Karamürsel Belediyesince yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı.

Kayacık Mahallesi'nde parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ağaç yaşken eğilir felsefesiyle yola çıktıklarını belirtti.

Trafik eğitiminin önemine işaret eden Yıldırım, "Çocuklarımızın temelden trafik eğitimini almaları, geleceğin Karamürsel'inde daha bilinçli sürücülerin ve yayaların yeşermesine olanak sağlayacak. Projemizin diğer ilçelere örnek teşkil edeceğini, eğitim alan çocuklarımızın ülkemizin trafik kültürüne öncülük edeceğini düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Açılışa, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Gökhan Gümüşsoy, Komiser Yardımcısı Erdem Bayır, meclis üyeleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 8-15 yaş aralığındaki çocuklara belediyenin görevlendirdiği eğitmenler tarafından trafik eğitimi verilecek.

Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı
Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı
Son dakika haberleri: Karamürsel'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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