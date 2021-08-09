Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması
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Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların da desteğiyle Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların da desteğiyle Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için helikopterle kente geldi.

Akçaova Mahallesi'nde kurulan Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık eden Karaismailoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en önemli orman yangınlarının 13'üncü gününde olunduğunu hatırlattı.

10'uncu gününde Antalya'daki bütün yangınların söndürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Muğla bölgesindeki yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Biraz önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da açıklama yaptı. Sadece iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki yangınlar kontrol atına alındı. Sadece Muğla bölgesinde küçük çaplı iki tane, Köyceğiz ve Milas'ta yangınları kontrol çalışmaları devam ediyor. İnşallah bugün içinde onların da tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Çine'nin de önemli bir yangını atlattığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Oldukça etkili başladı ve hepimizin yüreğini ağzına getirdi ama etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede Çine'deki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için sayın Valim, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, çok farklı bir yangınla karşı karşıya kalındığını dile getirerek, "Maalesef kayıplarımız da oldu. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Canın dışındakilerin hepsini yerine getirebiliriz. Devletimiz çok güçlüdür ve bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyettedir. Geçmişte yaşanmış afetler sonrası yaptığımız icraatlar da ortadadır." diye konuştu.

Çine'ye vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini dinlemek için geldiğini belirten Karaismailoğlu, yangının yol açtığı hasarın telafisi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Antalya'da afetin izlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını kaydederek, "Muğla bölgesinde de aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bir taraftan AFAD ve devletimizin güçlü kuruluşları vatandaşımızın yanında. Her zaman olduğu gibi inşallah bu ülke tarihinin önemli yangınlarından bir tanesine şahitlik ettiğimiz bugünlerde kısa sürede yangının etkilerini ortadan kaldırıp normal yaşantımız ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek doğrultusundaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yangın söndürme çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün personel ve iş gücüyle havadan, karadan ve denizden destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen katıldı.

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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