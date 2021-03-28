Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da içinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2'si polis 12 vatandaşı etkiledi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, gazdan etkilenen kişilerin kaldırıldığı hastane tedbir amaçlı kapatıldı.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacıda çalışan bir kişi içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpü boşaltmak istedi. Şahıs daha sonrasında tüpü, ilçeden geçen kanal kenarına attı.

HASTANEYE BAŞVURDULAR

Bölgeden geçmekte olan vatandaşlar kokudan etkilenerek hastaneye başvurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 polis memuru da tüpten çıkan gazdan etkilendi. Koku şüphesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenerek ilçe hastanesine giden kişilerin tedavi altına alındığı Pamukova Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı kapatıldı.

Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimyasal zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan polis ve vatandaşlar, kimyasal banyo yaptırıldıktan sonra müşahede altına alındı. Gazdan etkilenen 3 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Bölgede incelemeler sürerken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Kanal kenarına atılan tüpte kimyasal iddiası: 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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