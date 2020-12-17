Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Adliyesi önünde yasak olan alana motosikletini park ederek içeriye giren sürücü, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya Adliyesi önünde yasak olan alana motosikletini park ederek içeriye giren sürücü, polis ekiplerini alarma geçirdi. Şüpheli görülüp, sorgulanan motosikletin plakasının yanlış basıldığı tespit edildi. Duruşması için adliyeye gelen motosiklet sürücüsü ise işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duruşma için adliyeye gelen Mesut D., 07 AHH 841 plakalı motosikletini park yeri yasak olan adliye önüne park ederek, içeriye girdi. Uzun süre adliye önünde bekleyen motosikletin durumundan şüphelenen polis ekibi, plaka sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, plakanın bir kamyonete ait olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine şerit çekilerek, araç ve vatandaş giriş çıkışı yasaklandı. Ardından bomba imha ekibi bölgeye gelerek, şüpheli görülen motosiklette inceleme yaptı.

Adliye içinde olan Mesut D. ise bulunarak, motosikletin yanına getirildi. Mesut D., ekiplerin motosikletteki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı