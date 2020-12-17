Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi

17.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:51
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Adliyesi önünde yasak olan alana motosikletini park ederek içeriye giren sürücü, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya Adliyesi önünde yasak olan alana motosikletini park ederek içeriye giren sürücü, polis ekiplerini alarma geçirdi. Şüpheli görülüp, sorgulanan motosikletin plakasının yanlış basıldığı tespit edildi. Duruşması için adliyeye gelen motosiklet sürücüsü ise işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duruşma için adliyeye gelen Mesut D., 07 AHH 841 plakalı motosikletini park yeri yasak olan adliye önüne park ederek, içeriye girdi. Uzun süre adliye önünde bekleyen motosikletin durumundan şüphelenen polis ekibi, plaka sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, plakanın bir kamyonete ait olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine şerit çekilerek, araç ve vatandaş giriş çıkışı yasaklandı. Ardından bomba imha ekibi bölgeye gelerek, şüpheli görülen motosiklette inceleme yaptı.

Adliye içinde olan Mesut D. ise bulunarak, motosikletin yanına getirildi. Mesut D., ekiplerin motosikletteki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Şevket Çoruh Haluk Levent Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Falcao Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kamyonete ait plakayla adliyeye geldi, yasak yere park edip polisi alarma geçirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:02:13. #1.14#
title