Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Bektaş Yapıcı (56) yönetimindeki 38 KK 735 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu Çiçek Mahallesi Çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Yapıcı kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ekrem T. (39) ile Ahmet T. (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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