Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARRAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARRAŞ'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı Tufanpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki 46 N 3304 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarpıp, devrildi. Kazada Mustafa Yıldız ile arkadaşı Ferhatcan Kürtül (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ferhatcan Kürtül ise buradaki müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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