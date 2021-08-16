Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoldaki ineğe çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoldaki ineğe çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Durdu G. yönetimindeki 80 ABZ 768 plakalı otomobilin önüne Çokak Mahallesi Kesik mevkisinde inek çıktı.

İneğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil devrildi. İneğin telef olduğu kazada, sürücü ve araçta bulunan N.G yaralandı.

Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durdu G. kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun

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