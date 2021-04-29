Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Asef B. (75) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçe kırsalındaki Kizirli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Asef B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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