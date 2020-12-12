Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: "2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz"
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Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: "2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz"

12.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:00

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KAHRAMANMARAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KAHRAMANMARAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.

Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: '2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: '2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: '2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: '2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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