Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Bakan Gül: "2023 hedefleri vizyonuna emin adımlarla ilerliyoruz"
12.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:00
Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KAHRAMANMARAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KAHRAMANMARAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş