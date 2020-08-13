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Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ 3 kitap yazan polis, gündüz suçluların, akşam seyircinin karşısında

Son dakika haberi: 3 kitap yazan polis, gündüz suçluların, akşam seyircinin karşısındaKAHRAMANMARAŞ'ta 14 yılllık polis memuru Hüseyin Polat (35), meslek hayatı boyunca 2 şiir 1 deneme kitabı yazdı.

13.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:30

3 kitap yazan polis, gündüz suçluların, akşam seyircinin karşısında

KAHRAMANMARAŞ'ta 14 yılllık polis memuru Hüseyin Polat (35), meslek hayatı boyunca 2 şiir 1 deneme kitabı yazdı. Narkotik Büro Amirliği'nde görevli Polat, 3 ay önce de tiyatro eğitimi almaya başladı. Polis memuru Polat, gündüz suçlular ile mücadele edip akşam tiyatro eğitimi alarak seyirci karşısına çıkarak sanatla iç içe bir hayat yaşayacak. Çocukluğunda bu yana şiir ve tiyatro tutkunu olan 2 çocuk babası Hüseyin Polat, ilk şiir kitabını polis okulu öğrencisiyken yazdı. Çocukluk hayali olan polislik mesleğini çeşitli illerde yapan ve görevini halen memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Polat, bir yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde uyuşturucu ile mücadele ediyor, diğer yandan şiirler yazıp tiyatro sahnelerinde eğitim alıyor.

Şiir ve tiyatroya ilgili olduğu kadar mesleğini de başarı ile sürdüren Hüseyin Polat, gündüz suçlularla mücadele edip akşam sanatla iç içe tiyatro oyununa hazırlanıp, sahneye çıkacağı günü bekliyor. Pandemi süreci biter bitmez ilk oyunlarının oynanacağını ifade eden Polat, yazmaktan ve sahne almaktan ömrü boyunca vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Mesleğini çok sevdiğini ve sanatın da kendi hayatında önemli bir yeri bulunduğunu belirten Hüseyin Polat, "Şiire merakım çocukluğumdan bu yana vardı. İlk kitabımı 2006 yılında yazdım. Daha sonra ikinci şiir kitabı daha çıkarttım. Son olarak deneme yazılarımın yer aldığı kitabım da şu an basım aşamasında. Tiyatroya arkadaş tavsiyesi ile başladım ve çok mutluyum" dedi.

"İŞİMİ SEVDİĞİM İÇİN YORULMUYORUM"

Yaptığı meslek gereği gün içinde operasyonlara katılan ve bunun bazen yorucu olduğunu anlatan Polat, içindeki sanat sevgisi nedeniyle akşamları tiyatro provalarını kaçırmadığını ifade etti. Amacının insanlara şiiri ve tiyatroyu sevdirmek olduğunu anlatan Hüseyin Polat, "Sanatı ve işimi ayrı tutuyorum. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Hem çalışma alanı olarak ağırlıkları zorlukları olan bir iş yaptığım için sanatı hep ayrı tuttum. Polislik mesleğimi severek yapıyorum. İnsanın kendi içindeki cevherleri de çıkarması lazım. O yüzden bu ikisi benim için ayrı.

İnsan tempoya zamanla alışıyor. Çok az uyuyoruz ama işimizi sevdiğimiz için yorulmuyoruz. Hem işimiz hem aile, hem de kitap çalışmaları hem de tiyatro yoğun bir tempo istiyor. Hepsine birden koşturuyoruz. Allah izin verdikçe hem mesleğimi hem sanatsal faaliyetlerimi bir arada sürdüreceğim" diye konuştu.

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Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ 3 kitap yazan polis, gündüz suçluların, akşam seyircinin karşısında

Kaynak: DHA

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