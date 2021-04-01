Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
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Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü -Yangın nedeni ile dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı Kağıthane'de bir site içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı.

Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü

-Yangın nedeni ile dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir site içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesindeki bir site içerisindeki binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını cep telefonları ile görüntüledi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir kadın yakınları tarafından binadan dışarı çıkartıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü
Son dakika haberi: Kağıthane'de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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