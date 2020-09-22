Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
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Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de bir börekçide oturan 3 kişiyle yanlarına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

22.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:19

Kağıthane'de bir börekçide oturan 3 kişiyle yanlarına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, Sultan Selim Caddesi üzerindeki börekçide oturan 3 kişinin yanına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, caddeye gelen şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrasında yaralı iki kişi kendi imkanlarıyla çevredeki en yakın hastaneye giderken, bir kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler çevrede ve olayın yaşandığı börekçide incelemelerde bulundu. Cadde üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"YARALANAN BİR ÇOCUK ELİMDE BAYILDI"

Olayın yaşandığı bölgede köftecilik yapan Mahmut Baybaş, olay anını anlatarak, "Biz içeride çalışıyorduk, silah sesleri geldi. Birisi 17-16 yaşlarında çocuktu, onu hastaneye kaldırdık. O elimde bayıldı. Kalçasından vurulan abi 40 yaşlarındaydı, ambulans geldi, sonra polisler gelerek olaya müdahale etti. Mermi büyük ihtimalle karnına girmişti, hemen kaldırdık" dedi.

Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MURU: Polis neye gelmiş polisi takanmı var ülke çatışma alanı gibi polis gütürsede adalet yok af var
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