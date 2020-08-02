Son dakika haberleri! Kadınların tütün hasadı mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kadınların tütün hasadı mesaisi başladı

Son dakika haberi... Muğla'da gün doğmadan tarlanın yolunu tutan kadınlar, başlarına taktıkları ışık yardımıyla gecenin karanlığında topladıkları tütünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

02.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:27

Muğla'da gün doğmadan tarlanın yolunu tutan kadınlar, başlarına taktıkları ışık yardımıyla gecenin karanlığında topladıkları tütünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Tütüne 1990'da kota getirilmesiyle umudunu zeytin ve buğdaya bağlayan aileler, yıllar sonra yeniden tütün tarlalarına dönüyor.

Makineler yardımıyla temizledikleri tarlalarını hazırlayan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor.

Çiftçiler, yaklaşık 5 ay sonra zahmetli hasatla topladıkları tütün yapraklarını, tek tek iplere dizerek kurutmaya bırakıyor.

Kadın çiftçiler, gün doğmadan tütün tarlalarının yolunu tutuyor. Başlarına taktıkları ışık yardımıyla gecenin kararlığında tütün toplayan kadınlar, bırakacak kimseleri olmadığı için çocuklarını da yanlarında götürüyor.

Güneş batıncaya kadar çalışan kadınlar, gündüz yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada tütünleri dizerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Her şeyimiz, varımız, yoğumuz tütündür"

Üretici Ayşe Yıldız, AA muhabirine, tütün kırımının zahmeti de bulunsa birçok ailenin geçim kapısı olduğunu söyledi.

Kadınların tarlalarda özenle çalıştığını anlatan Yıldız, "Martta diktiğimiz tütün fidelerinin mayısta çapasını yapıyoruz. Bu aylarda hasadını yapmaya başlıyoruz. Tütünleri topluyoruz, diziyoruz, daha sonra kurutmaya bırakıyoruz. Her şeyimiz, varımız, yoğumuz tütündür. Tütüncülüğün eski günlerine dönmesini, iyi bir gelir kapısı olmasını ve geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Kadınların emeği büyük"

Tarlada çalışan kadınlardan Sultan Öztürk de tütünü özenle büyüttüklerini, toplarken çeşitli zahmetlere katlandıklarını belirtti.

Toplama, kırma ve dizme işinin el işçiliğiyle yapıldığını anlatan Öztürk, bu nedenle kadınların emeğinin büyük olduğunu ifade etti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise 1990'lı yıllarda Muğla'da tütüncülüğün çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu, sadece ilçelerinde 4 bin 500 çiftçinin 32 bin dekarda üretim yaptığını söyledi.

Zahmetli bir iş olduğu için eskisi kadar bölgede tütün ekimi yapılmadığını, son yıllarda üretimin yeniden canlanmaya başladığını kaydeden Atıcı, "Tütün hiçbir zaman tarımsal ürün olarak terk edilmemesi ve bırakılmaması gereken bir ürün. Çünkü Türkiye'nin çok önemli bir ihraç ürünü." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Kadınların tütün hasadı mesaisi başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak Dünya
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Leyla Zana'ya koronavirüs şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı Güncel
Leyla Zana'ya koronavirüs şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi
Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bakan Bayram Otomobil Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kadınların tütün hasadı mesaisi başladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 11:28:00. #1.15#
title