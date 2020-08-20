Son dakika haberleri! Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı...O anlar kamerada
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Son dakika haberleri! Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı...O anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı.

20.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:25

Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı...O anlar kamerada

-Adana'da uygulama noktasında sancısı tutan kadın, görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı.

-Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi

ADANA - Adana'da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, 5. bebeğinin doğumu için eşi Cebrail Aslan ile hastaneye gitmek üzere evden yola çıktı. Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada Hüsne Aslan'ın sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, telaşla polislerin yanına gelerek eşinin sancısının tuttuğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Polisler hemen ambulansa haber verdi. Ancak kadının sancı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan'a doğum yaptırdı. Aslan'ın bir kız bebeği dünyaya geldi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aslan ailesi, dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet'in ismini verdi.

Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberleri! Kadın polis, uygulama noktasında doğum yaptırdı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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