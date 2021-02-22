Son dakika haberleri: KADIKÖY'DE HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ KAMERADA
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Son dakika haberleri: KADIKÖY'DE HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ KAMERADA

22.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:26
Son dakika haberleri: KADIKÖY'DE HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi: KADIKÖY'de mağazalardan hırsızlık yaptığı ihbar edilen yabancı uyruklu bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

KADIKÖY'de mağazalardan hırsızlık yaptığı ihbar edilen yabancı uyruklu bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin cep telefonu ve paraları aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Büro Amirliği Kadıköy timleri, bir şüphelinin çeşitli mağazalardan cep telefonu, bilgisayar ve nakit para çaldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin Filistin uyruklu Abdurrahman Nesim olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde bulunan 2 bin 280 lira ele geçirilirken şüpheli gerekli işlemler yapılmak üzere İskele Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüphelinin mağazadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntü dökümü:

-------------------Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

Güvenlik kamerası

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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