Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
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Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı

Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

KADIKÖY, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde özel halk otobüsü, panelvan minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

KADIKÖY, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde özel halk otobüsü, panelvan minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza saat 19: 15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 BIY 25 plakalı panelvan minibüs sürücüsü Muhammet Coşkun, Tahsin Aslan yönetimindeki 130A hat numaralı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters istikamete dönen panelvan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı geç fark edip ani fren yapan 34 DJZ 464 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerde asılı kalan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Otomobil içerisindeki emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olduğu görüntülendi. Otobüs içerisinde bulunan yolcular başka otobüse aktarıldı. Otobüs şoförü Tahsin Aslan "Seyir halinde gidiyordum. Yağış sebebiyle frene basan arkadaş duramadı ve bana arkadan çarptı. Yaralanan kimse olmadı. Yolcuları başka araca aktardık." İfadelerini kullandı. Panelvan minibüs sürücüsü Muhammet Coşkun ise "Yağmurlu havadan dolayı arabam kaydı. Kaydığı için bende etrafımdakilere zarar vermemek için direksiyonu sola doğru kırdım. Kırınca da sol tarafa çarpıp kaldım. O sırada otobüse çarptım. Arkadaki araçla benim bir alakam yok. Yan yana değildik, arkamda da değildi. Muhtemelen yerlerin kayganlığı sebebiyle o da benim gibi mağdur oldu." dedi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. 


Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı
Kadıköy'de halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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