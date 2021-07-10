Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL YANGINI

Son dakika haberler... KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil, alev alev yandı.

KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil, alev alev yandı. Otomobilde bulunan aile son anda otomobili terk ederken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun trafiği kilitlendi.

Olay D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Levent Demirci'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde bulunan Levent Demirci ve ailesi otomobili kısa sürede terk ederken, otomobil alevlere teslim oldu. Yangına ters şeritten gelen Ünalan İtfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada karayolunun trafiği polis tarafından kapatıldı. Otomobildeki alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Otomobilin sürücüsü Levent Demirci, Bir ses geldi. Sonra arabayı kenara çektim, yanmaya başladı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Arabada eşim vardı, ailem vardı. Çok şükür. Cana geleceğine mala gelsin dedi.

Olayı gören Özgür İlhan, Ben yaklaştığımda arabanın önü yanıyordu. İtfaiye şurada sıkışmış. Geldi ama itfaiye bir türlü iskeleleri açamadı. Araba komple yandıktan sonra açtı. İş işten geçmişti şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı