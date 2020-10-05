Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı

Kadıköy'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişiyi gözaltına almak isteyen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bekçiler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.