Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı
05.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:15
Kadıköy'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişiyi gözaltına almak isteyen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bekçiler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.
Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi.
VATANDAŞ BEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Bekçilere, gözaltına alınan kişi için "İşinde gücünde adam bırakın" diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye "Vursana vur" diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı.
POLİS BÖLGEYE GELDİ
Çıkan arbede sonucunda bölgeye gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı