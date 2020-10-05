Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı
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Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı

05.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:15
Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı

Kadıköy'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişiyi gözaltına almak isteyen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bekçiler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.

Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi.

VATANDAŞ BEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bekçilere, gözaltına alınan kişi için "İşinde gücünde adam bırakın" diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye "Vursana vur" diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı.

POLİS BÖLGEYE GELDİ

Çıkan arbede sonucunda bölgeye gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı
Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
ADANALI: nerede bi piskopat var bekçi yaparsanız olacağı bu adam dünyayı ben yarattım havasında saygılı hoş görülü kültürlü olduktan sonra vatandaş neden sorun çıkarsın ne olduğu belirsiz kişileri bekçi yaptınız adam suçluya aynamı tutuyor yanındamı karşısındamı belli değil sokaklar piskopat dolu uyuşturucu satanmı dersin içenmi dersin git yiyiyorsa onlarla uğraş normal vatandaşın peşini bırakın sıktınız artık.
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TAYYAR DURDEN: Ne kartalı yahu? Bekçi kartal mı oldu?
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YERSEN: kartallar mı ?? madem polis yetkisine sahipler. . . niye poliste müdahil oluyor. . . .
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