Son dakika haberleri! Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü - Haberler
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Son dakika haberleri! Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Bir son dakika haberine göre Antalya'da ormanlık alan içinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'da ormanlık alan içinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçesi Aşağıkaraman Mahallesi Güveruçurumu mevkiinde ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra yapılan operasyonda R.A. ve M.H.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı malzemelere el onulurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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