Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

04.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:01
Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

Son dakika haberler... GİRESUN'un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Özgür Yankaya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:01:26. #1.15#
title