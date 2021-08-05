Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim
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Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim

Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bilecik'te jandarma ekipleri son günlerde yaşanan yangınlar sonrasında ormanlık alanlarda dronlu denetimlerini arttırdı.

Bilecik'te jandarma ekipleri son günlerde yaşanan yangınlar sonrasında ormanlık alanlarda dronlu denetimlerini arttırdı.

Ormanlık alan yüzdesi 57,5 olan Bilecik'te, orman yangınları ile mücadele kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandan, öncülüğünde kurulan timler ormanlık alanlarda yangına karşı denetimleri sıklaştırdı. Bunun yanında ekipler araçla giremedikleri sarp noktaları dronla izliyor. Öte yandan ekipler, vatandaşları her fırsatta bilgilendirerek, yangınlara karşı uyarıyor. - BİLECİK

Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim
Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim
Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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