Son dakika haberleri: Jandarmadan inek kurtarma operasyonu
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Son dakika haberleri: Jandarmadan inek kurtarma operasyonu

Son dakika habere göre Jandarmadan inek kurtarma operasyonu Amasya'nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri kurtardı.

01.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:07

Jandarmadan inek kurtarma operasyonu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri kurtardı.

Nuran Tuncer isimli vatandaşa ait büyükbaş hayvanın köy yerinde hark olarak adlandırılan sulama kanalına saplanması tek başına kurtaramayınca jandarmadan yardım istemesi üzerine devriye gezen jandarma ekipleri vatandaşa yardım etti.

Harkta bataklığa saplanan büyükbaş hayvan jandarma ekibinin yoğun çabaları sonucunda sağlandığı yerden kurtarılarak sahibi Nuran Tuncer'e teslim edildi.

Son dakika haberleri: Jandarmadan inek kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

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