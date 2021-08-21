Son dakika haberleri... Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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Son dakika haberleri... Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Son dakika haberleri... Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 6 bin 348 şahıs, bin 417 araç sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalanarak işlem yapıldı.

Ayrıca genelgeler kapsamında yapılan denetimler esnasında, korona virüs tedbirlerine uymayan 3 şahsa bin 281 TL cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

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Son dakika haberleri... Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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