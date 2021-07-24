Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden sürücülere bayram ikramı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Sarıgöl Jandarma Trafik ekipleri bayram boyunca sürücülere trafik konusunda uyarılarda bulunarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Sarıgöl Jandarma Trafik ekipleri bayram boyunca sürücülere trafik konusunda uyarılarda bulunarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Sarıgöl İlçe Jandarma Trafik ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında sürücüleri uyarıcı amaçlı denetimler yaparak çocuklara şeker, sürücülere de çiçek ve jandarma trafik dergileri hediye ederek, 'kazasız, belasız' yolculuk temennisinde bulundu.

"Trafik kurallarını daima uyalım"

Sarıgöl ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekiplerinde görevli Uzman Çavuş Halil İbrahim Polat ve Hilmi Polat, bayramın bitmesiyle birlikte ilçeden ayrılış yapan sürücüleri denetlediklerini belirtti. Ekipler, denetimlerde çocuklara şeker ikramında bulunurken, sürücülere de çiçek ve jandarma dergilerinden hediye etti. Bayram sonrası oluşacak olan yoğun trafiğe karşı uyarılan sürücülere hız yapmamaları, 2 saatte bir dinlenmeleri, hatalı sollamadan ve araç başında telefonla konuşmaktan kaçınmaları konusunda ikazlarda bulunan ekiplere araç sürücüleri de teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı