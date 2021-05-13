Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı

Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da jandarma ekiplerinin, 2 ayrı enerji ve nakil hatlarından hırsızlık olayıyla ilgili 51 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek yakaladığı 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin, 2 ayrı enerji ve nakil hatlarından hırsızlık olayıyla ilgili 51 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek yakaladığı 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşandı. Hırsızlığın yaşandığı bölgede bir görgü tanığının olayın gerçekleştiği yer ve saatte kırmızı renkli bir araç gördüğü, plakasının olmadığı ve aracın ön camında yazı olduğunu beyan etmesi üzerine, jandarma tarafından bölgede şüpheli araca yönelik kamera araştırmasına başlanıldı. 51 kamera ayrı ayrı incelenirken araç sürücüsü olarak değerlendirilen şahsın kullandığı sosyal medyada yaptığı paylaşımlar incelendi. Görgü tanığının tarifine uyan aynı araç ile paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli araç sürücüsünün ikametinde ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayı faillerinin araç sürücüsü E.Ş. ve araçta olduğu değerlendirilen E.D., E.E ve M.A.H isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısın aracında yapılan arama sonucu kablo kesmeye yarayan kerpeten ve kablo parçacıkları tespit edildi. Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı
Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı
Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızlara ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:20:34. #1.14#

title