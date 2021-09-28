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Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra pompalı tüfek, silah ve 20 bin 650 lira para ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra pompalı tüfek, silah ve 20 bin 650 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir Beyazevler Mahallesi 565/1 Sokak'ta bulunan Otokent içerisinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 16 ayrı noktada yapılan aramalarda; plastik kutu, cam kavanoz ve hoparlör içerisinde toplamda 217 gram esrar, poşet içerisinde 650 gram skunk, hediye kutusu ve plastik tüp içerisinde 247 gram metamfetamin, 105 adet 300 mg gerica sentetik hap, 41 adet 150 mg gerica sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler, 4 tabanca ve fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 650 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Ç. (33) gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

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