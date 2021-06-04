Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulan Mercankent Sitesi yakınlarındaki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş

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