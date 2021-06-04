Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.