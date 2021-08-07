Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
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Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Alaşehir yönünden Kiraz istikametine seyreden H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, Şemsiler Mahallesi yakınlarında Bekir Özkan (36) yönetimindeki 35 Z 2317 plakalı motosikletle çarpıştı.

Özkan kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki kızı Neriman Özkan (5) ağır yaralandı.

Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü H.L. gözaltına alındı.

Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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