Son dakika haberleri... İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası
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Son dakika haberleri... İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası

06.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:48
Son dakika haberleri... İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakını tarafından darbedildikleri suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakını tarafından darbedildikleri suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K, dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

İddiaya göre E.B. ve yakını İ.H.Ç, kendisini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K'yi darbetti.

E.B. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken İ.H.Ç. kaçtı.

Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesinde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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