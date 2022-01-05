Son dakika haberleri: İzmir'de atı arabanın arkasına bağlayarak yürüten kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: İzmir'de atı arabanın arkasına bağlayarak yürüten kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İzmir'de atı arabanın arkasına bağlayarak yürüten kişi gözaltına alındı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Buca ilçesinde atı arabanın arkasına bağlayarak yürüten kişi gözaltına alındı.

BUCA, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde atı arabanın arkasına bağlayarak yürüten kişi gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda seyir halindeki 35 ACY 346 plakalı hafif ticari araca bir atın iple bağlanarak çekildiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Bunun ardından, hayvanseverlerin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Atı araca bağlayarak yürüten kişinin E.Ş olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

At ise belediye ekiplerine teslim edildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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