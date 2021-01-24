Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

24.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:20

İzmir'in Bornova ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk İtfaiye Esenyurt Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 23:20:28. #1.15#
title