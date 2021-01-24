Apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler