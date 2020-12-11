Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:35
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 21.00'den, pazartesi saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 56 saatlik kısıtlama saat 21.00'de başlarken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 kişiye idari para cezası kesildi. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte cadde üzerinde yakalanan yaşlı adama, sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üzerine uygulanan saat kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı ceza kesildi. Öte yandan, iddiaya göre öğretmen olduğunu belirten bir vatandaşa da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir'in en işlek cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.  


Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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