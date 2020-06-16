Son dakika haberleri | İZMİR Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı
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Son dakika haberleri | İZMİR Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldıİZMİR'in Çeşme ilçesinde, Roman vatandaşlara ait çadırlar, belediye ekiplerince söküldü.

16.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:24

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Roman vatandaşlara ait çadırlar, belediye ekiplerince söküldü. Yetkililerin, kendilerine verdiği sözü tutmadığını öne süren Roman vatandaşlar, ağlayarak duruma tepki gösterdi.

Alaçatı Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde yaşayan 300 Roman vatandaşa ait 60 çadır, Çeşme Belediyesi ekiplerince söküldü. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin katıldığı çalışmayı, Roman vatandaşlar engellemeye çalıştı. Buna rağmen ekipler, kepçe desteğiyle çadırları kaldırdı. Evsiz kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, yıkım yapılmayacağı yönünde Çeşme Belediyesi yetkililerinin daha önce kendilerine söz verdiğini belirterek, "Söz veren başkanlar nerede. Çoluk çocuk perişanız" dedi.

GORÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çadırların sökümü

Haber- Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir) (DHA)

Son dakika haberleri | İZMİR Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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