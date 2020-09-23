Son dakika haberleri | İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl gün yüzüne çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl gün yüzüne çıktı

23.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:29
Son dakika haberleri | İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl gün yüzüne çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'ye ait B-17 tipi bombardıman uçağının eriyen buzullar nedeniyle 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'ye ait B-17 tipi bombardıman uçağının eriyen buzullar nedeniyle 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Dünyanın en büyük sorunu haline gelen hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi gibi iklim değişikliğinin etkileri etkisini sürdürüyor. İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmesi nedeniyle 10 mürettabatıyla birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düştü.

ENKAZI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ BULDU

Zamanla buzulların erimesiyle uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson," Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Halil Sezai Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Fatih Terim Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Hakim Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl gün yüzüne çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:31:53. #1.15#
title