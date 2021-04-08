İYİ PARTİLİ YILMAZ VE EŞİ, TBMM'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANDI
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İYİ PARTİLİ YILMAZ VE EŞİ, TBMM'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
İYİ PARTİLİ YILMAZ VE EŞİ, TBMM'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesinde trafik kazası geçirerek yaralandı.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesinde trafik kazası geçirerek yaralandı.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın danışmanının kullandığı 45 M 8797 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Durmuş Yılmaz'ın yüzünde çarpışmanın etkisiyle açılma meydana geldi. Peçete yardımıyla açılan bölgeye tampon yapan Durmuş Yılmaz, eşi ile birlikte gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İYİ PARTİLİ YILMAZ VE EŞİ, TBMM'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANDI
İYİ PARTİLİ YILMAZ VE EŞİ, TBMM'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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