İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: "Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...
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İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: "Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...

10.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:03

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın, "Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını olumlu buluyoruz.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın, "Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını olumlu buluyoruz. Bu tutumunu destekliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Akalın, parti çalışmaları dolayısıyla geldiği Edirne'de, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, partisinin 2. Olağan Kurultayı'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Akalın, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu ve bunun için çok çalışacaklarını ifade etti.

İYİ Parti olarak yapıcı siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Akalın, "Bugün siyasette bir kavga ve ayrıştırma söz konusu, biz siyasetimizi birleştirme üzerine kuruyoruz. İyi olan şeylere iyi, kötü olan şeylere kötü diyoruz. Yine aynı şekilde iyi olan şeylere iyi deyip, 'biz daha iyisini yapacağız' diyoruz." diye konuştu.

Akalın, hükümetin Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir tavır içinde bulunduğunu ve İYİ Parti olarak alınan kararları desteklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Azerbaycan halkının yanında olduğunu anlatan Akalın, şunları kaydetti:

"Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını olumlu buluyoruz. Bu tutumunu destekliyoruz. Kendisine de Azerbaycan konusundaki bu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim siyasetimiz böyle bir siyaset. Ama ülkemizde yanlış giden bazı şeyler var, bunları söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Yanlış giden şeyler için de çözüm önerileri geliştireceğiz."

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: 'Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...
İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: 'Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...
İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: 'Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...
İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Akalın: 'Hükümetin Azerbaycan konusundaki yaklaşımını, tavrını...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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