Son dakika haberleri! İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını kaybetti

29.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:16
Son dakika haberleri! İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını kaybetti

Son dakika haber... İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da 27 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın tedavisinin yapılması için yatışı yapıldı. Yatışı yapılan Aşık'ın bugün öğleden sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği ifade edilirken, Başkan Aşık'ın sabah yapılan korona virüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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