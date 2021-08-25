KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
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KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

İlçeyi gezerek vatandaşlarla sohbet eden Akşener, yetkililerden sel hakkında bilgi aldı.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın ardından İYİ Parti Genel Sekreteri'nin bir grup partiliyle bölgeye geldiğini anlatan Akşener, "Ardından buradan sorumlu milletvekilimiz, Aydın Sezgin Bey geldi. Bedri Yaşar Bey'in başkanlığında bir teknik ekip geldi. Biz hem iktidara hem Meclis'teki milletvekillerine hem de teknik olarak buranın neye ihtiyacı olduğunu iletmek, onu gündemde tutmak için benim başkanlığımda bir heyet olarak geldik. Muhalefetin görevi bu. Yapılanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten, başta siz olmak üzere. Dikkat ederseniz ben bütün çadırlara uğradım, 'Geçmiş olsun' ve 'Allah razı olsun' dedim." ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir afet yaşandığını vurgulayan Akşener, "Dolayısıyla eksiklerin giderilmesi lazım. Arkadaşlarımızın bizlere verdiği bilgi şu; burada esnaf, küçük esnaf, tüccar değil. Dolayısıyla teknik arkadaşların acilen söylediği borçlarının silinmesi, o yapılamıyorsa 2 yıl mutlaka faizsiz ödemesinin ertelenmesi." dedi.

İnsanların gönlünün rahat tutulması gerektiğine işaret eden Akşener, "Burada pek çok yer yıkılacak. O insanların gönüllerinin rahat tutulması gerekiyor. '3 evim, 2 dairem gitti, benim durumum ne oldu' endişesi yaşanmaması gerekiyor. Buradaki tespitlerimizi önce resmi olarak paylaşacağız, ondan sonra burayı gündemde tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti
KASTAMONU - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sel bölgesi Bozkurt'u ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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