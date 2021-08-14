Son dakika haberleri: İYİ Parti'den kriz yönetimi ve göç bakanlıkları kurulması çağrısı

Son dakika haberler: İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, "Eğer bugün itibarıyla Türkiye'yi biz yönetiyor olsaydık, acilen iki yeni bakanlık kurar ve devreye sokardık.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, "Eğer bugün itibarıyla Türkiye'yi biz yönetiyor olsaydık, acilen iki yeni bakanlık kurar ve devreye sokardık. Bunlarda birincisi 'Kriz Yönetimi Bakanlığı', ikincisi ise 'Göç Bakanlığı' olurdu." dedi.

Okutan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son dönemde peş peşe felaketler yaşadığını belirterek, zamanında ve gerektiği şekilde müdahale edilemeyen felaketlerin krizlere dönüştüğünü savundu.

Felaketlerle mücadele için liyakatli kadrolara ihtiyaç duyulduğunu, bu kadroların da partilerinde olduğunu ifade eden Okutan, şöyle konuştu:

"Eğer bugün itibarıyla Türkiye'yi biz yönetiyor olsaydık, acilen iki yeni bakanlık kurar ve devreye sokardık. Bunlarda birincisi 'Kriz Yönetimi Bakanlığı', ikincisi ise 'Göç Bakanlığı' olurdu. Krizleri yönetmek için 'Kriz Yönetimi Bakanlığı'nı kurmakla kalmaz, bu iktidarın çöpe attığı kriz yönetim sitemini günün şartlarında yenileyerek hemen devreye sokardık. Devletimize yakışır şekilde, yangın söndürme uçaklarını, tahliye helikopterlerini hem zamanında hem de yeterli sayıda olay yerine ulaştırırdık. Ayrıca, devletin ordusu, bakanlıkları ve tüm kurumlarıyla felaket bölgesinde olmasını sağlardık.

Göç konusunu yönetmek için sadece 'Göç Bakanlığı'nı da kurmakla kalmaz, Türk vatandaşları ile sığınmacı ve düzensiz göçmenleri çatıştırma çabalarını önleyici faaliyetlere öncelik verirdik. Bugün milli güvenliğimiz açısından üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığımız konu budur. Birileri milyonlarca yabancının elini kolunu sallayarak sınırlarımıza girmesine ve yerleşmesine izin vermiştir. Bunu yapanlar bu insanları tehlikeli olmaktan çıkartmak için onları rehabilite edecek, onların topluma oryantasyonunu sağlayacak hiçbir çalışmayı yapmamıştır."

"Geleceğe doğru büyüyen fitne ateşini biz söndürebiliriz"

Okutan, sığınmacı ve düzensiz göçmen sorununun ileride daha büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu felaketi biz önleyebiliriz. Geleceğe doğru büyüyen fitne ateşini biz söndürebiliriz. Bu konuda çalışmalara başladık. Bugün iktidarda biz olsaydık, göçleri kaynağında durduracak çareler arardık. Kaynağını durduramadığımız göçleri sınırlarımızda durduracak ve göç edenleri ülkeye sokmayacak tedbirleri alırdık. Daha önce ülkemize gelen sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerine dönmelerini ya da güvenli üçüncü ülkelere gitmelerini desteklerdik. Bu konuda AB ile iş birliği yapardık. Göçlerin azaltılması ve durdurulması için İslam ülkeleriyle yakın ilişkiler kurardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı