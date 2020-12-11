Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye'ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye'ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık"

11.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:37
Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Conte:

Son dakika haberleri... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktıklarını bildirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktıklarını bildirdi.

Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında zirveyi değerlendirdi.

Başbakan Conte, zirvede Türkiye'ye dikkatle değindiklerini belirterek, "Dengeli bir çözüm bulmak için burada sıkı şekilde müzakere ettik." dedi.

AB üyesi ülkeleri tek tek ayırt etmediklerini vurgulayan Conte, "Ankara'ya tatmin olmadığımızı belli edecek bir işaret vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle kabul edemeyeceğimiz AB'yi ilgilendiren provokatif ve tek taraflı girişimler karşısında bazı bireyleri listeleyen bir yaptırım rejimi belirledik." diye konuştu.

Conte, Türkiye ile diyaloğun önemine de işaret ederek, "Bunlarla birlikte aynı zamanda olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını da açık bıraktık." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte, Türkiye ile ilişkilerde kısır döngüler için değil, tansiyonun düşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Conte, ayrıca kurtarma fonunu somutlaştırmaya yönelik ileriye doğru bir adım atılmasından ötürü zirveyi "tarihi" olarak niteledi ve "Buna hiçbir ilkemizden ödün vermeden, hukukun üstünlüğü ilkesini tekrar teyit ederek ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkeler arasında özellikle kış tatili dönemi için koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacına değindiklerini aktaran Conte, "Aşı konusunda da koordineli bir yaklaşımın önemini vurguladık. Eğer yapabilirsek, Avrupa'nın bu konuda birlikte hareket ettiğini göstermek için 'Aşı Günü' düzenlemeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika haberi | İtalya olumsuz hava koşullarına teslim oldu: 1 ölü (2)
Son dakika haberi | İtalya olumsuz hava koşullarına teslim oldu: 1 ölü (2)
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Şallı Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye'ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:56:20. #1.15#
title