Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek
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Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek

16.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:17

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Dosya, Şeker'in yeniden yargılanması için Konya Adliyesi'ne gönderildi.

5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

'İYİ HAL' İNDİRİMİNDEN 12.5 YIL CEZA ALDI

Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek

YENİDEN YARGILANACAK

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da katılmalarını istedi.

Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek

'KİRALIK KATİL' SUÇLAMASI ARAŞTIRILACAK

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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