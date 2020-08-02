Son dakika haberleri... İstanbullular Kurban Bayramı'nın 3. gününde sahillere akın etti
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Son dakika haberleri... İstanbullular Kurban Bayramı'nın 3. gününde sahillere akın etti

Son dakika haberlerine göre Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, güzel havanın tadını sahil kenarlarında çıkardı.

02.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:53

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, güzel havanın tadını sahil kenarlarında çıkardı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşların tercihi Büyükçekmece Sahili oldu. Vatandaşlar burada Marmara Denizi'nde yüzmenin keyfine vardı.

Bazı vatandaşlar, Menekşe Sahili'nde serinlemeyi tercih ederken, bazıları da Menekşe Sahil Parkı'nda piknik yaparak eğlendi.

Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan sahil kesimi de yürüyüş yapanlara, kafe ve restoranlarda vakit geçirenlere ev sahipliği yaptı.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki açık alanlarda, parklarda, meydanlarda ve sahillerde de yoğunluk gözlendi.

Denize girmek için sabahın erken saatlerinde Riva ve Şile'ye gidenler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahilleri ve Boğaz hattı boyunca kimi vatandaşlar piknik yaparken kimileri de serinlemek için denize girdi.

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Son dakika haberleri... İstanbullular Kurban Bayramı'nın 3. gününde sahillere akın etti

Kaynak: AA

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