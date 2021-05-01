1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu yıl kutlanmıyor. Polis, Taksim meydanında yürüyüşe çıkmak isteyen gruplara sabah saatlerinden beri müdahale ederken, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 212 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle kutlanmıyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA ÖNLEMLER ALINDI

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sabah saatlerinden beri yürüyüş için toplanan gruplar, kurulan barikatları aşarak Taksim meydanına ulaşmaya çalıştı. Sloganlar eşliğinde yürümeye çalışan kalabalığa polis müdahale etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"UYARILARA RAĞMEN DAĞILMAYAN KİŞİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTIR"

Yasadışı yürüyüşlerin de olduğu belirtilen açıklamada, "İl ve ilçe Hıfzıssıhha meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 kişi gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı